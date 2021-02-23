يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي لدخول الامتحان الإلكترونية ٢٠٢١، وذلك بالبحث والسؤال عنه عبر الجروبات التعليمية على السوشيال ميديا، والمنصات الإلكترونية، ومنصة وزارة التربية والتعليم، وذلك للتسجيل للالتحاق بالامتحانات الخاصة بالترم الأول، التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 11 مارس، بنظام مختلف عن السنوات الماضية.





رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي لدخول الامتحان الإلكترونية ٢٠٢١

خاض طلاب أولى ثانوي الامتحانات التجريبية الإلكترونية خلال الفترة الماضية في شهر ديسمبر الماضي 2020، وذلك للتدريب على أداء الامتحانات الإلكترونية، من الذين تم تسليم التابلت إليهم، ويمكن للطلاب التسجيل في استمارة الامتحانات عبر الرابط التالي: moe-register.emis.gov.eg ، وقبل عملية التسجيل لابد أن ينشأ الطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به حتى يتمكن من تعبئة الإستمارة وطباعتها.





خطوات تسجيل تعبئة استمارة الصف الأول الثانوي لدخول الامتحانات

وعقب الدخول على الرابط السابق، يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، يكتب كافة البيانات الرسمية المتعلقة به من الاسم رباعي، واسم المدرسة، والكود السري الذي حصل عليه من المدرسة، والباسورد الخاص به، وإدخال اسم المحافظة، وكتابة مديرية التعليم التابع لها، وتاريخ الميلاد، ورقم التليفون، والنوع"ذكر – أنثى" ووظيفة ولي الأمر والشعبة سواء أكان شعبة أدبي أو شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة.

طريقة وآليات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشكل النهائي لامتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك بعد مناقشات كثيرة وآراء عدة، ولكن في النهاية توصل المسؤولين إلى تخفيض عدد الأسئلة حيث كانت من المقرر أن 30 سؤلا، ولكن تم تعديل الأسئلة بين المواد من 15 سؤالا إلى 20 سؤالا في مختلف المواد.





عدد الأسئلة المتعلقة بمواد الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم عدد الأسئلة المتعلقة بكل مادة من مواد الصف الأول الثانوي في الامتحانات، حيث تتضمن المواد وأسئلتها للقسمين الأدبي والعلمي، الآتي: اللغه الثانية، والتي تشمل اللغات الآتية: فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني، ستكون 15 سؤالا، بينما مادة الكيمياء ستضم 10 أسئلة متنوعة ما بين اختياري واختار الإجابة الصحيحة وخلافه.





اقرأ ايضا:







