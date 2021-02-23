كردستان العراق تحذر من مخاطر جسيمة للبعثات الدبلوماسية في بغداد

حذر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، من مخاطر جسيمة على البعثات الدبلوماسية في العراق، داعيًا الحكومة الاتحادية لاتخاذ مايلزم لحمايتها.وندد بارزاني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بهجوم الليلة الماضية على السفارة الأميركية في بغداد، حسبما أعلنت "سكاي نيوز" الإخبارية.وحث بارزاني الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، مختتما التغريدة بتأكيد وجوب توقف تلك الهجمات.وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، ليل الإثنين، لاستهداف صاروخي من دون وقوع إصابات، حيث جاء في بيانٍ لخلية الإعلام الأمني أنه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".