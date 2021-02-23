«ضاحى»: المهندسون المصريون الركائز الأساسية لاستعادة قوة بلادنا

أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن سعادته لحضور حفل افتتاح جامعة رايرسون الكندية ممثلًا عن نقابة المهندسين المصرية، موجها التحية للحضور وعلى رأسهم السفير لويس دوماس، سفير كندا في مصر، والسفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا.وأضاف: إننا اليوم نشهد إطلاق جامعة كندية بارزة في مصر وهي جامعة رايرسون والتي ستبدأ بكليتين، وهما: كلية الاتصالات والتصميم (FCAD) وكلية الهندسة والعلوم المعمارية (FEAS).ولفت ضاحى أثناء كلمته إلى أن الحصول على فرصة للتعلم في بيئة تحاكي تجربة الجامعة الكندية التي تركز على توفير برامج تفاعلية وتجريبية تسمح للطلاب بتحويل أفكارهم الابتكارية إلى حقيقة لهو أمر فعال للغاية لأن يكون لدينا خريجون يتم إعدادهم بشكل جيد حيث يمكنهم الاندماج بسهولة في سوق العمل وإثبات نجاحهم في مسار حياتهم المهنية.واضاف: ويعد هذا وسيلة جيدة لتبادل الخبرات والمعرفة وخلق فرص للتعاون المتبادل في مختلف مجالات العمل والابتكار الهندسي، لافتا إلى أن المهندسين يشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة في تحقيق آمال شعوبهم نحو التقدم والازدهار من خلال تقديم حلول رائدة للتحديات الهائلة التي تواجه العالم بأسره.وأثنى نقيب المهندسين على هذا الحدث كونه يعقد في وقت يواجه فيه العالم بأسره تحديات كبيرة تتمثل في جائحة كورونا وما يترتب عليها من أزمة اقتصادية كبيرة، وهذا يسلط الضوء على أهمية التركيز على الدور الأساسي للهندسة والتكنولوجيا والعمل الابتكاري للتغلب على هذه التحديات وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.وتابع: تعد مصر مثالًا على ذلك، فبعد أن شهدنا ثورتين شعبيتين سلميتين خلال عامي 2011 و2013، أثبت المهندسون المصريون أنهم الركائز الأساسية لاستعادة قوة بلادنا من خلال تحقيق نجاحات غير مسبوقة في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى في مختلف مجالات العمل الهندسي"النفط والغاز، والطاقة، والبنية التحتية، والإسكان، والاتصالات" وما إلى ذلك، بجودة عالية خلال فترات زمنية وجيزة.