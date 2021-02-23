الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة أصدرت منذ الدورة الماضية الـ51 لمعرض القاهرة الدولي حتى الآن أكثر من 400 عنوان في مجالات متعددة، استعدادًا للدورة الجديدة الـ52 المقررة إقامتها في نهاية يونيو.وأضاف الحاج علي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الهيئة تواصل طباعة الأعمال المقدمة لها حسب الجدول الذي وضعته بسبب تأخر صدور جزء من الإبداعات نتيجة فيروس كورونا الذي تسبب في تقليل عدد العاملين بالمطابع كإجراء احترازي لحماية العاملين.وفي إطار المشروعات القومية التي يعمل عليها، أكد رئيس هيئة الكتاب على أن الهيئة تسير في خطوات إيجابية وسريعة نحو تجهيز منصة إلكترونية للمعرض كخطوة أولى لتكون منصة للنشر بشكل دائم وعام في مصر، يتحقق من خلالها تسويق الكتاب إلكترونيًا.