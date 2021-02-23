بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

وسرعان ما أعلنت وزارة الإسكان، عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن الراغبين من معرفة كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقم، وكان سبب إطلاق وزارة التضامن لهذه المبادرة لمساندة المواطنين الراغبين في التسجيل إلكترونيًا، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وفكرة الرابط الإلكتروني حتى تكون سهلة وسريعة لدى المواطن للحد من الإزدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج، يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص، رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي، وفقًا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي.

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رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

يبحث الكثير من الراغبين في التقديم على شقق الإسكان بمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، تابع معانا كيفية الحجز من خلال الخطوات التالية:

1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا .

2 - يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.