بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:37 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت على موقع " جوجل " من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي، حيث أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي عن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " لمحدودي الدخل.
3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
وسرعان ما أعلنت وزارة الإسكان، عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن الراغبين من معرفة كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقم، وكان سبب إطلاق وزارة التضامن لهذه المبادرة لمساندة المواطنين الراغبين في التسجيل إلكترونيًا، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وفكرة الرابط الإلكتروني حتى تكون سهلة وسريعة لدى المواطن للحد من الإزدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص، رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي، وفقًا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي.قد يهمك.. حقيقة إعلان وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الترم الأول 2021
رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومييبحث الكثير من الراغبين في التقديم على شقق الإسكان بمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، تابع معانا كيفية الحجز من خلال الخطوات التالية:
1 - أولًا يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.2 - يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.
3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.