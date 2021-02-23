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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 9 وفيات و5 مصابين والبحث عن مفقودين في حادث مركب مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:49 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تواجده حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقي ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

وقال المحافظ إن الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين، وجار البحث عن مفقودين، لافتًا إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف.

وزار المحافظ مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال.

وأشار إلى توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

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