جدول زيادة مرتبات المعلمين 2021 (صورة)

يعتلي جدول زيادة مرتبات المعلمين 2021 قمة البحث على الموقع الشهير "جوجل" للاستعلام عن المواعيد الرسمية لزيادات فئات المعلمين خلال الفترة الحالية منذ إعلان محمد معيط وزير المالية عن تحسين أجور العاملين في القطاع التعليمي، لتخفيف العبء عنهم خلال الفترة الحالية وما مر به العالم من جائحة فيروس كورونا.





مواعيد جدول زيادة مرتبات المعلمين 2021

وبدأت زيادات المعلمين مع مرتبات شهر يناير الماضي وتم صرف البدل للمعلمين بنسبة 50% ليبدأ من 75 جنيهاً وحتى 180، بينما يحصل المعلم المكبير 180 جنيه شهرياً، أما الخبير تم تخصيص زيادته بمبلغ 165 جنيه، ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125، وأخيراً المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75.





حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين 2021

تبدأ زيادات حافز الأداء الشهري للمعلمين من 140 إلى 185 جنيه حيث يكون من نصيب كبير المعلمين 140 بشكل شهري، والخبير 145، أول "أ" 150، أول فقط 165، أما المعلم والمعلم المساعد فنصيبهما 185 جنيهاً.





زيادة المعلمين في مكافأة الامتحانات الإضافية 2021

يتم منح كبير المعلمين مبلغ 155 كمنحة إضافية وللخبير 140 وللمعلم أول "أ" 120، والأول يحصل على 85 والمساعد 65.

زيادات الإداريين في قطاع التعليم

يمنح الموظف المدرج على الدرجة الممتازة بمبلغ 155 جنيه شهرياً، بينما صاحب الدرجة العالية له نصيب 140 جنيه، أما المدير العام 120، بينما يحصل الموظفون بدرجاتهم على الأولى مبلغ 85، والثانية 65 جنيها، وصاحب الدرجة الثالثة 55 والموظف على الرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا، أما مدير المدرسة فالزيادة التي يحصل عليها هي 250 جنيه، وأخيرا وكيله فله 150 جنيه.



وتأتي تلك الزيادات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين أوضاع العاملين في الدولة، تحدياً لأزمة كورونا الحالية، خاصة القطاع التعليمي والحرص على تطوير جميع قطاعاته من قبل الدولة.





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