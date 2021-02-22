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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:36 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
راندا التوني
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تحرص وزارة المالية شهريا ومنذ بداية تداعيات جائحة كورونا في مصر على وضع جدول لصرف الرواتب شهريا،مع مراعاة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

وفي بداية العام الجاري 2021 أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب شهور يناير وفبراير ومارس، مع مراعاة أن يتم الصرف خلال ايام متتالية لمنع التزاحم.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تبدأ وزارة المالية من غدا الثلاثاء الموافق 23 فبراير عملية صرف رواتب شهر فبراير وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه والذي نص على صرف رواتب وزارات الداخلية والزراعه والاسكان والاثار والبيئة والصناعه والطيران المدني والثقافة والسياحة والطيران والبترول والأوقاف و8 مديريات تابعة لهم وهي الشئون الصحية والاسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والتموين والطرق والنقل والقوى العاملة.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بوزارة التخطيط والتعاون والعدل

و يتم يوم الاربعاء الموافق 24 فبراير صرف رواتب وزارات التعاون الدولي والتخطيط،وو التنمية المحلية والعدل والكهرباء،والنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات والمحكمة الدستورية العليا، ويتم يوم الخميس صرف رواتب وزارة التربية والتعليم والزراعةو الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، وزارة المالية ومجلس الوزراء والازهر الشريف، والطب البيطري.

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ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لمنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة في ظل انتشار عدوى كورونا، منع لزيادة عدد الاصابات وتنظيم أوقات صرف رواتب العاملين بالدولة، وعدم تأخيرها.

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