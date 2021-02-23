«المركزي السعودي» يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الربع الأول

توقع البنك المركزي السعودي "ساما"، أن يسجل معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا مقارنة بالربع الأول من عام 2020.وفي التقرير الربعي للتضخم في السعودية، أرجع البنك ذلك إلى استمرار الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءًا من النصف الثاني لعام 2020.وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يشهد معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري تغيرا ملحوظا عند المقارنة بالربع الرابع 2020.وبدأت السعودية اعتبارا من أول يوليو الماضي، رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.