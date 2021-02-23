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رئيس التحرير التنفيذي
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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تعدل قواعد التباعد الاجتماعي خلال أيام لاحتواء كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:14 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تخطط للإعلان عن تعديلات في قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء فيروس كورونا المستجد في يوم الجمعة أو السبت.

وقال مدير الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي لإدارة الكوارث "سون يونج-ريه" - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي ستُعلن يوم الجمعة أو السبت، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد يوم غد الأربعاء.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قالت إنها ستعلن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي حتى قبل يومين من انتهاء القواعد الحالية، حيث من المقرر أن تنتهي قواعد التباعد الاجتماعي الحالية في يوم 28 فبراير، وتلتفت الأنظار إلى ما إذا كانت التعديلات ستشمل حظر التجمعات الخاصة التي تضم 5 أشخاص أو أكثر، باستثناء التجمعات العائلية، المطبقة حاليا في جميع أنحاء البلاد.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 مرة أخرى، فيما يظل عدد الإصابات اليومية أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم.

وقال "سون" إن عدد اليوم يبدو أنه تأثر بقلة الاختبارات التشخيصية لكورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن عدد الإصابات اليومية من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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