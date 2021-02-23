«الأزهري»: التواصل الروحي الفكري بين مصر وموريتانيا قوي عبر الأزمان

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «ماجستير الدرس الحديثي.. رواية ودراية»، بكلية أصول الدين بجامعة العلوم الإسلامية في لعيون بموريتانيا.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لمرابط أجيد، رئيس الجامعة، وعميد كلية أصول الدين الدكتور محمد سيدي محمد، حيث تم تقديم الكلمة الافتتاحية عن بعد.ورحب رئيس جامعة العلوم الإسلامية في بداية كلمته بالدكتور أسامة الأزهري، مشيرًا إلى أن «الأزهري» أحد أبرز علماء الأزهر الشريف الذي قدم العديد من المؤلفات خدمة للأمة الإسلامية، وانتفع بها التلاميذ والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها، والتي منها كتاب (إحياء علوم الحديث)، وكتاب (أسانيد المصريين)، وكتاب: «الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين» الذي فند فيه كل أفكار التيارات المتطرفة، وموسوعته الأشهر الأخيرة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف» التي تعد أكبر موسوعة علمية في العصر الحديث.وفي كلمته أكد الدكتور أسامة الأزهري أن «هذه الدعوة الكريمة والمشاركة فيها تعد أحد صور الترابط الأخوي الكبير بين مصر وموريتانيا الشقيقة»، مشيرًا إلى أن «الاتصال والتواصل بين أبناء أرض الكنانة وموريتانيا» كان وما زال مثمرًا ومستمرًا، وظل التواصل الروحي الفكري بين موريتانيا ومصر قويًا عبر الأزمان والعصور».وأشار الأزهري أيضًا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا على كل المستويات.وتعد جامعة العلوم الإسلامية هي إحدى مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحة والإسهام في ديمومة الإشعاع العلمي والثقافي لموريتانيا، وترقية البحث العلمي في كل مجالات العلوم الإسلامية والعربية.