تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

ما بين الكتب النقدية عن المسرح٬ ودواوين الشعر العامية والقصص القصيرة٬ تشهد دار النسيم للنشر والتوزيع نشاطا ملحوظا٬ من خلال العناوين الجديدة التي طرحتها الدار٬ والمزمع طرحها بالمكتبات خلال أيام.وأعلن الناشر أشرف عويس، مدير الدار٬ صدور مجموعة من العناوين الجديدة وهي: المجموعة القصصية "غير صالح للسكني" للكاتبة دعاء عبد المنعم، ومن إحدى نصوصها نقرأ: جلسوا حول الجثة التى نغل فيها الدود، جفَّفوا الدموع بمناديل تساقطت منها قطراتُ الدم.الأقاربُ كثيرون.. حضروا من كلِّ حدب وصوب، هم الآن منهمكون فى تقسيم الجثة، الأكثر نفوذًا يريدُ الرأس، والأكثر حكمةً يريدُ القلب، بقيَّة الإخوة يتصارعون على الرجلين والذراعين، وضعاف الأسرة قنعوا بنصيبهم من الأحشاء.كما يصدر قريبا أيضا عن الدار٬ ديوان شعر عامية بعنوان "طرفة عين" من تأليف سيدة فاروق، ومنه نقرأ:بطبطب.. ع الجرح النايمع الفرح الغايب منِّى ف زحمة ليلوبطبطب ع المواويلع الدمع الواقف فيَّا وخايفة يسيل.وبالتعاون مع الصندوق العربى للثقافة والفنون (آفاق)٬ يصدر عن الدار كتاب بعنوان "الكمبوشة" من تأليف أحمد شلبي.