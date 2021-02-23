جميل... إدراج سفينة "فورتونا" الروسية والشركة المالكة لها على "قائمة سوداء" أمريكية جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن إدراج سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، على قائمة عقوبات جديدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن هذا الإجراء يشمل كذلك شركة "كا في تي - روس" المالكة للسفينة، والتي سبق أن استهدفت بقيود مفروضة ضدها - شأنها شأن سفينة "فورتونا" - من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار قانون "محاربة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".وأوضحت الوزارة أن السفينة والشركة المالكة لها تم إدراجهما على القائمة السوداء بموجب قانون "حماية أمن الطاقة الأوروبي".و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.