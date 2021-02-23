رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 وفيات و5 مصابين حتى الآن بحادث غرق مركب الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:59 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكاتف جهود جميع الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب.

وأشار المحافظ إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.

وقال المحافظ إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة، وأضاف أن الحادث نتج عنه حتى الآن 5 وفيات و5 مصابين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية، وجارٍ البحث عن مفقودين.

ولفت إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث، مؤكدا "أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة".

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها، توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

مصر تفوز على الكاميرون 3-1 بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

صدور الطبعة الثالثة لرواية «القداس الأخير» للكاتب ولاء كمال

العم مصباح والحمار مشكاح جديد المركز القومي لثقافة الطفل