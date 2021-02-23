محافظ الإسكندرية: لم يتم حصر أعداد مفقودى مركب بحيرة مريوط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث غرق مركب برج العرب وقع بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب، بسبب غرق مركب صغير على متنه عدد كبير من الأفراد، ولم يتم تحديد العدد النهائي حتى الآن.وأضاف "الشريف" أنه تم وصول 5 أفراد للمستشفيات، و3 مصابين آخرين، ولم يتم تحديد أعداد المفقودين حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 4 وحدات إنقاذ وسيارات إسعاف.وأشار إلى أن عملية البحث سوف تستمر على السطح حتى الفجر، ثم تبدأ عملية البحث في الأعماق بعد الفجر.وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، حيث وجه قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري بسرعة انتشال الغرقى، وتخصيص 5 مستشفيات لنقل المصابين.