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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة أميني شرطة في حادث سير بملوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:56 م
حادث سير بملوي
حادث سير بملوي
المنيا ـ على حسين
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أصيب أمينا شرطة في حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص بمدخل مدينة ملوي في محافظة المنيا، بالقرب من الطريق السبعيني وتمَّ نقلهما إلى مستشفى ملوي العام.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، بتلقيه إخطارًا من العقيد أحمد عبدالهادي، مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «محمد توني فرغلي» (40 سنة- أمين شرطة) و«رضا محمد ربيع» (38 سنة- أمين شرطة) ويقيمان في مركز أبوقرقاص وتتراوح أصابتيهما بين الجروح والرضوض وتمَّ إجراء الإسعافات اللازمة لهما.

تبيّن من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي أنَّ الحادث وقع عندما كان أمينا الشرطة يستقلان دراجة بخارية في طريق عودتهما إلى محل إقامتهما بعد انتهاء ورديتهما بالخدمة وأثناء سيرهما بطريق السبعيني بطريق مصر أسيوط الزراعي اصطدما بسيارة ميكروباص رقم 6297 ن ف د وتم نقلهما للمستشفى.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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