استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصواريخ كاتيوشا

أعلنت خلية الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العراقية، مساء الإثنين، عن سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد دون وقوع إصابات، لافتًة إلى أن المتابعة مستمرة من قبل قوات الأمن.وأكدت مصادر إعلامية عراقية سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء، وآخر في منطقة سكنية مجاورة، مشيرة إلى محاولة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بهذه الصواريخ.وأكدت المصادر سقوط صاروخ واحد طراز كاتيوشا على الأقل بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد، بينما انطلقت صافرات الإنذار في السفارة، ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.