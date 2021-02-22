تصدر مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر وتفاصيل الحلقات السابقة، محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، بعد انطلاق أولى حلقاته، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية، من جانب المواطنين، حيث تصدر العمل الفني السوشيال ميديا خلال الفترة الماضة منذ بداية عرضه.





حيث تشارك الفنانة هنا الزاهد لأول مرة في بطولة مطلقة لها، تقوم بالغناء في مجموعة من الأغنيات بالمسلسل، ويضم المسلسل 9 حكايات مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات منفصلة، وتقدم فيها هنا شخصية مختلفة في التسع قصص.





مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر وتفاصيل الحلقات السابقة

ويستطيع المشاهد أن يرى مسلسل حلوة الدنيا سكر، في الأوقات التالية: يعرض المسلسل يوميا على قناة DMC ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، الحلقة الأصيلة، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، وفي تمام الساعة12.30 ظهرًا.





كما يذاع على قناة DMC دراما، الحلقة الأصلية في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا كإعادة للمرة الثانية.





ولمن يريد مشاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنه الدخول عبر منصة Watch It الإلكترونية، بدون فواصل أو إعلانات.





ويشار إلى أنه تم تداول مقاطع فيديو مصورة من المسلسل من جانب رواد التواصل الاجتماعي مشيدين به.





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تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل حلوة الدنيا سكر

تحدثت القصة الأولى من القصص الـ 9 عن ساندي كراش، والتي تجسد شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وكان تخاف من الرجال، وأراد والدها أن يزوجها ولكنها لم ترغب في ذلك، وفي النهاية قررت التعامل مع الرجال، وأحبت شخص وطلب إيدها للزواج وكانت سعيدة من الفرحة، وقامت بالغناء مع المطرب لؤي في أغنيتين خلال القصة وهم: فتحت عنيا، وأغنية شايفة إية.





وأما القصة الثانية، والتي تدور أحداثها حاليا، عن راندا بنت مذيعة، دخلت الإعلام بالواسطة عن طريق والدها، وكان مقتنع أنها ليست مذيعة جيدة، ولكنها تحاول بكافة الطرق إثبتا عكس ذلك، وتسير الحلقات حاليا على هذه القصة، وتنزل الشارع تصور قصص وتحاول عرضها في البرنامج الذي تقوم به، ولكنها تتعرض لعقبات.





حكاية مسلسل حلوة الدنيا سكر

حلوة الدنيا سكر، مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، وباسم مختلف، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال، ولكن تظل البطلة محور القصص التسع وهي الفنانة هنا الزاهد، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري.