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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ردود أفعال إيجابية على أولى قصص مسلسل «حلوة الدنيا سكر» لهنا الزاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:27 ص
مسلسل «حلوة الدنيا
مسلسل «حلوة الدنيا سكر
محمد مجدي
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لاقت أولى حكايات مسلسل النجمة هنا الزاهد الجديد "حلوة الدنيا سكر" والتي يحمل اسم "ساندي كراش" في أول بطولة درامية مطلقة لها، ردود أفعال إيجابية للغاية تصدرت من خلاله الترند.

وقدمت هنا خلال القصة الأولى شخصية "ساندي" التي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال.

ويشارك في بطولة الحكاية الأولى عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني، الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد، ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج "k media" بمشاركة سينرجي.

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