مسلسل حلوه الدنيا سكر.. تفاصيل الحلقة السابقة ومواعيد العرض

مسلسل حلوه الدنيا سكر

مواعيد مسلسل حلوه الدنيا سكر



ويظهر في بطولة المسلسل بجانب هنا الزاهد عدد كبير من نجوم الفن ومعظمهم ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل الذي يتكون من 9 حكايات وحكاية مكونة من 5 حلقات عدد من النجوم منهم هنا الزاهد والفنان الشاب محمد الكيلاني والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد الشرنوبي والفنان محمد عادل، والفنان محمد الشرنوبي، والقديرة حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، والشابة بسنت النبراوي والفكرة ليسري الفخراني، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي والعمل من إنتاج كريم أبو زكري وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

يعرض مسلسل حلوة الدنيا سكر انطلاقا من يوم السبت المقبل على شاشة قنوات dmc وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بعدما انطلقت اولي حلقاته السبت الماضي.وعرض من العمل طوال أسبوعه الماضي والأول لعرضه خمس حلقات فقط، حيث ظهرت فيها بطلته هنا الزاهد بشخصيه "ساندي" والتي تتسم بالخجل الزائد عن اللزوم والخوف الشديد من مواجهة العالم والناس وخاصة الرجال وتعمل في السيرك ولديها موهبة الغناء ومع ذلك تكره أن تبرز موهبتها أمام أحد.ودخلت هنا الزاهد بهذه الشخصيه في العديد من الصدمات والمشاكل بسبب خجلها الزائد عن اللزوم، لتقابل عالم غريب عليها، إلى أن تقع في الحب وهو ما يغير من شعورها واحساسها بالعالم الذي كانت تتركه من اجل عزلتها قديما.وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا على قناه dmc، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا عبر القناة نفسها، وتبدأ قناة DMC دراماعرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ويعرض المحتوى كاملا ويشاهده الجمهور في أي وقت على منصة Watch It ويتواجد عدد من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة وقنوات DMC.قد يهمك أيضا: