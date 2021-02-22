التحالف الدولي: مقتل 7 عناصر من «داعش» في ضربات بكركوك

أعلن التحالف الدولي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 8 ضربات في كركوك شمال العراق، أدت لمقتل 7 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن الضربات جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي.واستهدف طيران التحالف الدولي بـ8 غارات مخابئ المتطرفين في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم في كركوك، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».وخرجت قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، حيث وجدت 7 قتلى من عصابات «داعش» الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم.كما عثرت القوات العراقية على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة، ولا تزال العملية الأمنية مستمرة في تلك المنطقة.