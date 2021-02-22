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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:56 م
الايميل الموحد للصف
الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي
رغدة محمد
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بعد انتهاء أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، أعلنت بدورها وزارة التربية والتعليم عن اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي على نفس رابط الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم بواسطة الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي.

ولكن حتى يتمكن طالب الثانوية العامة من الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي لابد من الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة.

خطوات الحصول على الايميل الموحد للصف الثاني الثانوي

اولا يقوم الطالب بالدخول إلى رابط الصادر من وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا 

ثانيا يقوم الطالب بأختيار "حساب الطالب".

ثالثا: يدخل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم المدون في البطاقة او شهادة الميلاد من اليمين إلى اليسار.

رابعا: ادخال كود الطالب.

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واخيرا التحقق من البيانات.

خطوات الحصول على أكواد مواد الصف الثاني الثانوي 2021

يدخل طالب الصف الثاني الثانوي على الرابط التالي moe-register.emis.gov.eg

وشددت المدارس الثانوية أنه يحب على كل طالب الاحتفاظ باكواد المواد و اسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان عن طريق سكرين شوت وطباعتها ، أو كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية.

وحذرت المدارس جميع الطلاب، من انه فى حالة نسيان هذه الاكواد ، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

وتقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونياً بالمدرسة في الفترة من 28 فبراير 2021 وحتى 11 مارس 2021.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

وذلك للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، بلجان بالمدارس مراقبة ومؤمنة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

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