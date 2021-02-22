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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:49 م
امتحانات
امتحانات
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يبحث أولياء الأمور والطلاب في الوقت الراهن عن جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021، حيث ترتفع معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021.

وتوفر الدستور لقراءها جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين حتى يتثنى لهم الإستفادة بأكبر قدر من المعلومات والإلمام بمذاكرة المواد الدراسية.

ويعتبر الصف الثانى الإعدادى من سنوات النقل، ويعد من السنوات الدراسية الأكثر أهمية وذلك للوصول إلى نهاية المرحلة الإعدادية وبشكل جيد وتجاوزها حتى الإلتحاق بالمرحلة الثانوية.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021

يسعى التلاميذ إلى معرفة موعد الامتحانات لكي يكونوا في أتم استعداد لها، وحدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحان الصف الثانى الاعدادى 3 مارس المقبل 2021 الموافق يوم الأربعاء.

أسئلة امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

1 - أولًا امتحانات الصف 2 الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021 تتكون من 4 أسئلة يحتوي كل سؤال على مادة دراسية.
2 - ويتكون السؤال الأول من موضوع خاص باللغة العربية.

3 - أما فيما يخص السؤال الثاني فيتم تخصيصه لمادة الرياضيات.

4 - أما السؤال الثالث فهو مخصص لمادة العلوم حيث يحتوي على سؤالين.

5 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو مخصص للدراسات الاجتماعية.

6 - وأخيرًا.. السؤال الخامس للغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وسيكون الامتحان بشكل تحريري يوم واحد من ايام الاسبوع محدد الصف الثانى الاعدادى يمتحن فيه جميع المواد الأساسية المضافة المجموع، وسيجري الطالب امتحان المواد الغير مضافة للمجموع في الترم الثاني.

كما يمكن للطلاب عدم إتمام الامتحان وتقديم عذر ويمتحن السنة التالية، وذلك فيما يخص الترم الأول

و في الفصل الدراسي الثاني سوف تسير العملية التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية بشكل طبيعي، والامتحانات ستكون عبارة عن امتحان شهري لكل ما تم دراسته في هذا الشهر لمدة ثلاثة شهور متتالية ويأخذ متوسط درجات الثلاثة شهور لكل طالب ويكون المتوسط هو النتيجة النهائية للفصل الدراسي.

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رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 (dostor.org)

و تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها علي الحفاظ والحرص على سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحان التحريري.

وجاء أيضا في القرارات الاحترازية توفير اللقاح قبل موعد الامتحانات وايضا شدد على ضرورة الالتزام بعدم التجمعات وأخذ الإجراء الوقائية عين الاعتبار.

و كذلك وضع الامتحان في يوم واحد فقط لجميع المواد حتى لا يكون الطالب عرضة للخروج من المنزل بشكل شبه يومي ويتعرض للإصابة بالفيروس.

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