جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021

أسئلة امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021



3 - أما فيما يخص السؤال الثاني فيتم تخصيصه لمادة الرياضيات.



4 - أما السؤال الثالث فهو مخصص لمادة العلوم حيث يحتوي على سؤالين.



5 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو مخصص للدراسات الاجتماعية.



6 - وأخيرًا.. السؤال الخامس للغة الإنجليزية.



جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي وسيكون الامتحان بشكل تحريري يوم واحد من ايام الاسبوع محدد الصف الثانى الاعدادى يمتحن فيه جميع المواد الأساسية المضافة المجموع، وسيجري الطالب امتحان المواد الغير مضافة للمجموع في الترم الثاني.



كما يمكن للطلاب عدم إتمام الامتحان وتقديم عذر ويمتحن السنة التالية، وذلك فيما يخص الترم الأول



و في الفصل الدراسي الثاني سوف تسير العملية التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية بشكل طبيعي، والامتحانات ستكون عبارة عن امتحان شهري لكل ما تم دراسته في هذا الشهر لمدة ثلاثة شهور متتالية ويأخذ متوسط درجات الثلاثة شهور لكل طالب ويكون المتوسط هو النتيجة النهائية للفصل الدراسي. تابع أيضاً: نموذج امتحان الصف الأول الإعدادي | وضوابط اجتياز الفصل الدراسي الأول (dostor.org) رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 (dostor.org)



و تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها علي الحفاظ والحرص على سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحان التحريري.



وجاء أيضا في القرارات الاحترازية توفير اللقاح قبل موعد الامتحانات وايضا شدد على ضرورة الالتزام بعدم التجمعات وأخذ الإجراء الوقائية عين الاعتبار.



و كذلك وضع الامتحان في يوم واحد فقط لجميع المواد حتى لا يكون الطالب عرضة للخروج من المنزل بشكل شبه يومي ويتعرض للإصابة بالفيروس.

و تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها علي الحفاظ والحرص على سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحان التحريري.وجاء أيضا في القرارات الاحترازية توفير اللقاح قبل موعد الامتحانات وايضا شدد على ضرورة الالتزام بعدم التجمعات وأخذ الإجراء الوقائية عين الاعتبار.و كذلك وضع الامتحان في يوم واحد فقط لجميع المواد حتى لا يكون الطالب عرضة للخروج من المنزل بشكل شبه يومي ويتعرض للإصابة بالفيروس. 6 - وأخيرًا.. السؤال الخامس للغة الإنجليزية.وسيكون الامتحان بشكل تحريري يوم واحد من ايام الاسبوع محدد الصف الثانى الاعدادى يمتحن فيه جميع المواد الأساسية المضافة المجموع، وسيجري الطالب امتحان المواد الغير مضافة للمجموع في الترم الثاني.كما يمكن للطلاب عدم إتمام الامتحان وتقديم عذر ويمتحن السنة التالية، وذلك فيما يخص الترم الأولو في الفصل الدراسي الثاني سوف تسير العملية التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية بشكل طبيعي، والامتحانات ستكون عبارة عن امتحان شهري لكل ما تم دراسته في هذا الشهر لمدة ثلاثة شهور متتالية ويأخذ متوسط درجات الثلاثة شهور لكل طالب ويكون المتوسط هو النتيجة النهائية للفصل الدراسي.

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