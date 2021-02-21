







ويمكن الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 عن طريق عدة خطوات من بينها كتابة تاريخ الميلاد المدون فى شهادة الميلاد وكتابة المحافظة محل إقامة الطالب وتحديد جنس الطالب اذا كان ذكر أم أنثي ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول حتى يتم التسجيل.



من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستكون الكترونية من المدرسة خلال يومين 27 و28 فبراير على أن يكون هناك تقييم شهرى بداية من شهر مارس ويتم امتحانه من البيت وقد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات البعض فيما يخص التقييم الشهرى حيث أنه سيكون على منهج الشهر فقط وليس على المنهج بأكمله. وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب جميع الصفوف بتسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم حيث الموعد الأخير هو اليوم الاحد الموافق 21 فبراير الجارى.ويمكن الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 عن طريق عدة خطوات من بينها كتابة تاريخ الميلاد المدون فى شهادة الميلاد وكتابة المحافظة محل إقامة الطالب وتحديد جنس الطالب اذا كان ذكر أم أنثي ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول حتى يتم التسجيل.من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستكون الكترونية من المدرسة خلال يومين 27 و28 فبراير على أن يكون هناك تقييم شهرى بداية من شهر مارس ويتم امتحانه من البيت وقد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات البعض فيما يخص التقييم الشهرى حيث أنه سيكون على منهج الشهر فقط وليس على المنهج بأكمله.





رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

وللحصول على رابط الأكواد اضغط الرابط التالى حتى تتمكن من الحصول عليه قبل الامتحان



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد من التعليمات الخاصة باستخدام التابلت من بينها عدم الانشغال بعلامة التعجب، التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة " واي فاي"، أعلى الشاشة، فذلك يعني أن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان، ثم العمل على اختيار موقع منصة الامتحان من جوجل أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. وللحصول على رابط الأكواد اضغط الرابط التالى حتى تتمكن من الحصول عليه قبل الامتحان studea.emis.gov.eg وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد من التعليمات الخاصة باستخدام التابلت من بينها عدم الانشغال بعلامة التعجب، التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة " واي فاي"، أعلى الشاشة، فذلك يعني أن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان، ثم العمل على اختيار موقع منصة الامتحان من جوجل أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.





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وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه، حيث أنه تبدأ الامتحانات على "التابلت " في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، بمعنى أنه إذا كان هناك امتحان زمن إجابته ساعة ونصف ومحدد له البدء الساعة التاسعة، وهناك 3 طلاب، فتح الأول المنصة الساعة التاسعة تمامًا، والثاني في التاسعة الربع، والثالث في الساعة العاشرة، فإن امتحانهم جميعًا يغلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بحسب الزمن المحدد على منصة الامتحان. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه، حيث أنه تبدأ الامتحانات على "التابلت " في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، بمعنى أنه إذا كان هناك امتحان زمن إجابته ساعة ونصف ومحدد له البدء الساعة التاسعة، وهناك 3 طلاب، فتح الأول المنصة الساعة التاسعة تمامًا، والثاني في التاسعة الربع، والثالث في الساعة العاشرة، فإن امتحانهم جميعًا يغلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بحسب الزمن المحدد على منصة الامتحان.

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020 حيث أيام قليلة وتبدأ الصفوف الاول والثاني الثانوي فى خوض امتحانات فبراير الخاصة بهم، حيث من المقرر عقد إمتحانات الكترونية لهم خلال شهر فبراير من المدرسة على أن يتم عقد امتحانات وتقيمات شهرية لهم بداية من مارس.