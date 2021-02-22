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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهيئة العربية للتصنيع تُشارك بمعرض إيدكس أبو ظبي الدولي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:07 ص
معرض إيدكس أبو ظبي
معرض إيدكس أبو ظبي
إيمان ماهر
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أوضح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة على التوالي، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العديد من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوى بمعرض"IDEX 2021"، الذي تقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الحالي.

وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وقد شهدت أولى أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

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