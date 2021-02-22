«التنظيم والإدارة» يوضح شروط ومستحقى حافز التميز

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف عبر موقعه الرسمى، يوضح الفئات المستحقة لحافز التميز العلمى ومقدار الحافز وشروطه، والتى تتمثل فيما يلى:الفئات المستحقة ومقدار الحافزلمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط بقيمة 25 جنيهًا شهريًا.لمن يحصل على مؤهل أعلى 50 جنيهًا شهريًا.لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان على الأقل 75 جنيهًا شهريًا.لمن يحصل على دبلومتين مدة كل منها سنة على الأقل 100 جنيه شهريًا.لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها 100 جنيه شهريًا.لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها 200 جنيه شهريًا.شروطهالحصول على المؤهل العلمى الأعلى أو الدبلومات العلمية أو ما يعادلها أثناء الخدمة.اتصال ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.