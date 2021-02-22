الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعى online
الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:00 ص
الدستورطباعة
ننشر لكم في "الدستور" ضمن خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 21-2-2021، الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي online؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي online، حيث وتعمل الدولة على مساعدة كافة المواطنين عللا العيش بحياة كريمة لمواطنيها لكي ينعم الجميع بكافة الخدمات العامة والخاصة أيضا.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
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2 – الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
3 – كتابة الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- العنوان.
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1 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.
2 - ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - تقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي1 - الجذام.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة online1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي "هنا".
2 – الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
3 – كتابة الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- العنوان.
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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملةبناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل:-
1 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.
2 - ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - تقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.