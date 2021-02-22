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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعى online

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:00 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
الدستور
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ننشر لكم في "الدستور" ضمن خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 21-2-2021، الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي online؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي online، حيث وتعمل الدولة على مساعدة كافة المواطنين عللا العيش بحياة كريمة لمواطنيها لكي ينعم الجميع بكافة الخدمات العامة والخاصة أيضا.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

1 - الجذام.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة online

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي "هنا".
2 – الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
3 – كتابة الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- العنوان.
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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل:-
1 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.
2 - ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - تقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

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