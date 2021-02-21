يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تنزيل المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك على محرك البحث الشهير"جوجل" لإضافة أبنائهم على بطاقة التموين للاستفادة من كافة السلع المدعمة التي تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرفها للمواطنين كل شهر مدعمة من قبل الدولة.

خطوات تنزيل المواليد على بطاقة التموين

يستطيع المواطن الدخول عبر موقع مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي: https://digital.gov.eg ، وبعد الدخول على الموقع يقوم القرد الذي يريد إضافة المواليد الجدد باختيار خدمات التموين، وإدخال رقم بطاقة التموين، ثم كتابة كافة المعلومات الخاصة بالبطاقة التموينية وبه من خلال كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة.

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وبعد كتابة هذه البيانات المتعلقة بصاحب البطاقة، يقوم بكتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة، وتوضيح صلة القرابة بين المراد اضافتهم وصاحب البطاقة التموينية، وبعد إدخال كافة المعلومات، يقوم المواطن بتحميل المستندات المطلوبة، سواء شهادة ميلاد أو صور البطاقة، وخلافه.





وبعد تحميل المطلوب من أوراق، وإدخال المعلومات، تظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، حيث يضغط الفرد على الأيقونة التي بها كلمة موافقة.





وفي النهاية وبعد التأكيد على قبول الشروط والأحكام، يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على إرسال الطلب بنجاح، حيث يتيح الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة للطلب الذي قام بإرساله.

منصات إلكترونية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ويمكن للمواطن إضافة مواليد عن طريق موقع دعم مصر، ومصر الرقمية، وبوابة الحكومة المصرية، حيث أتاحت الوزارة هذه المنصات الإلكترونية لتسهيل عملية إضافة المواليد واستخراج كافة الخدمات الخاصة بالتموين عن طريق الإنترنت، دون الذهاب إلى المقار، وذلك في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.