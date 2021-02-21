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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:02 م
موجة الطقس السيء
موجة الطقس السيء
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن نصائح لتجنب موجة الطقس السيئ خلال الأيام القادمة، ونستعرض لكم أبرز وأهم النصائح التى أوصى بها خبراء الأرصاد الجوية، فى حالة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تضرب العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشهدت الأيام الماضية حالة سوء الأحوال الجوية، والسقيع الشديد فى العديد من المناطق، حيث وجه الخبراء بارتداء الملابس الشتوية، خلال الأيام المقبلة، منها لإصابة المواطنين بالبرد، نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التى تعانى جميع الدول على مستوي العالم.

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة 

- يجب على المواطنين الذين يعانون من أمراض فى الجهاز التنفسي بأن يتجنبوا الوجود فى الأماكن المكشوفة التي تشهد رياح نشطة، وأيضا لمن يذهب من المواطنين إلى العمل فى الصباح الباكر علية التزام الملابس الشتوية وتدفئة الأذن والرقبة، لعدم الإصابة بالبرد.

- يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع وعدم ملامسة أسلاك الكهرباء، فيما يجب على من يمارسون الأنشطة البحرية أن يتوقفوا مؤقتا.

- يشدد خبراء الأرصاد على قائدي السيارات أن يتبعوا تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

- يجب فحص السيارات للتأكد من سلامتها قبل الإنطلاق وخاصة مساحات السيارات، لأنه من المفترض سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة فى عدد من المناطق بالمحافظات.

- يجب فحص السيارات للتأكد من سلامتها قبل الإنطلاق وخاصة مساحات السيارات.

- يجب على أصحاب السيارات الابتعاد عن الأشجار ولوحات والاعلانات، التي يمكن أن تسقط فوق رؤوس المواطنين فى أى وقت، بفعل الرياح القوية.

- ينصح بتجنب القيادة على الطرق السريعة أو السير بسرعة صغيرة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا من الإصابة بنزلات البرد، مع شرب السوائل الدافئة.

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ومن المتوقع أن يشهد طقس خلال الفترة المقبلة تقدم تدريجي للرياح المثيرة للرمال والأتربة حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض مناطق شمال الصعيد، فيجب على المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات لحماية انفسهم من أى تعرض إلى الخطر.

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