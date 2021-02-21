اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

كان بليغ حمدي يكتب في مفكرته حين تجمدت عينه على التاريخ المدون أعلى المفكرة، وفجأة تذكر أن اليوم هو عيد ميلاده ودون أن يتأخر قرر أن يبلغ أصدقائه ليحتفل بعيد ميلاده الثلاثين.وكما ذكرت مجلة الكواكب في تقرير لها جمع بليغ أصدقاؤه من الوسط الفني وقرر الاحتفال في منتصف الليل، ودق جرس باب شقته وفتح بليغ الباب وفوجئ بالمطربة مها صبري تعاتبه لانه لم يدعها إلى حفل عيد ميلاده، وبعد قليل جاءت خادمة مها تسأل عنها، وقالت لبليغ:" فين ست مها عشان اديها الحاجة دي؟".وجاءت مها صبري لتأخذ ما أحضرته الخادمة وكانت مفاجأة لبليغ وللحاضرين جميعًا حين فتحت مها اللفافة فإذا بها "لحمة راس" وطبق فتة عليه ثلاث شمعات، وضحك الجميع وهم يأكلون "لحمة الراس" التي أعدتها مها صبري لبليغ حمدي.