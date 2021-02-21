الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية

كان وزير الداخلية باشاغا تعرض في وقت سابق اليوم لمحاولة اغتيال بمدينة جنزور بالعاصمة طرابلس.





أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي استهدف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، في وقت سابق اليوم بالعاصمة طرابلس.وأشارت السفارة الأمريكية في بيان مساء اليوم إلى أن نورلاند تحدث هاتفيا مع الوزير، مؤكدًا أن تركيز باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعم واشنطن الكامل.ودعا السفير الأمريكي إلى إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة.