«سيارة مصفحة اعترضت موكبه».. تعرض وزير داخلية الوفاق لمحاولة اغتيال

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية في بيان رسمي لها، مساء اليوم الأحد، مصير وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في أثناء عودته إلى مقر إقامته في جنزور.وأكدت الوزارة في بيانها، أن الوزير لم يتعرض لأي أذى شخصي، وأنه بخير، موضحة أن الواقعة حدثت الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودة باشاغا إلى مقر إقامته في جنزور، وأن سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستعمال أسلحة رشاشة.وأضاف البيان أن العناصر الأمنية المكلفة بحماية الوزير تعاملت مع السيارة المذكورة ما أدى إلى تعرض عنصر من الحراسات المرافقة للوزير للإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.وأشار البيان إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقع واتخاذ جميع اللازم بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق القضائي وفق الاختصاصات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية وبما يضمن سلامة الإجراءات وعدم إفلات المجرمين من العقاب وفق ما تقضي به التشريعات النافذة بالخصوص.