تغريم قناة النهار 250 ألفًا بسبب إهانة تامر أمين للصعايدة

قرر المجلس الأعلى للإعلام تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه، وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، كما قررت وقف برنامج "آخر النهار" الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين، ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.جاء ذلك وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.وبعد التحقيق مع الإعلامي تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار.قـــررأولًا: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.ثانيًا: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بالأستاذ تامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.ثالثًا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.