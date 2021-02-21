مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على قيد 60 درجة علمية

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم 165 والمنعقدة اليوم الأحد الموافق 2021221، برئاسته قد وافق على قيد وتسجيل عدد 29 رسالة ماجستير و31 رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة.وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن كافة الموضوعات التي تم الموافقة عليها تأتي وفقا للخطة البحثية لجامعة الفيوم 20212016 والتي تأتي تنفيذا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، وفقا لخطة مصر الاستراتيجية 2030 والتي تركز على الموضوعات ذات الجانب التطبيقي والتخصصات الحديثة.كما وافق المجلس في اجتماعه على شطب قيد عدد من الدارسين، الذين لم تظهر جديتهم في إجراء أبحاثهم خلال المدة المحددة للتسجيل.