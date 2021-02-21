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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الدولي: مهمتنا في شمال شرق سوريا لم تتغير

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:21 م
داعش
داعش
منار أحمد
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قال التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأحد، إن مهمته في شمال شرق سوريا لم تتغير، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.

وأوضح متحدث باسم التحالف، أنه يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتحقيق هزيمة داعش.

وأشار أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية بشكل منتظم لغرض إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد.

وشدد على أنه لم تتم زيادة حجم قوات التحالف في شمال شرق سوريا، أو عدد قواعده.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال أمس السبت، إن التحالف الدولي يواصل إرسال المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة، ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا-تركيا-العراق.

وكان المرصد قد أشار في 14 فبراير إلى أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سوريا – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.

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