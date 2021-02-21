اعتقال العشرات خلال احتجاجات رفضًا للتطعيم بلقاح كورونا في أستراليا

اعتقلت قوات الشرطة الأسترالية عشرات الأشخاص خلال احتجاجات رفضا للتطعيم بلقاح كورونا.وأفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم، بأن آلاف الأشخاص تظاهروا في العديد من المدن الأسترالية بينها ملبورن وسيدني وبريسبان قبل إطلاق الحكومة برنامج التطعيم في البلاد، ورغم سلمية الاحتجاجات إلا أن الشرطة اعتقلت العشرات في مدينة ملبورن.ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات مثل "إنه جسدي، إنه خياري"، رافعين لافتات تندد بتوزيع اللقاح واستخدام المواطنين للتجارب.ومن المقرر أن يبدأ طرح لقاح فايزر الأمريكي على مستوى أستراليا، غدا الاثنين، وكذلك اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا الشهر المقبل بهدف تلقيح اربعة ملايين شخص بحلول أوائل مارس المقبل.يذكر أن السلطات فى أستراليا سجلت نحو 29 ألف حالة إصابة بكورونا و909 وفيات منذ بدء الوباء.