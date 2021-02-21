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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الصورة الأولى للفتاة المقتولة في ظروف غامضة بقويسنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:33 م
الفتاة المقتولة
الفتاة المقتولة
داليا عبد الباسط
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حصلت "الدستور" على صورة المجنى عليها " ن. ا"، 17 سنة، والتي عثر علي جثتها بالأراضي الزراعية بين قريتي ميت بره، وبره العجوز بقويسنا بمحافظة المنوفية.

وكانت حالة من الذعر قد انتابت أهالي قرية "ميت برة" التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عندما عثروا بالصدفة على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي، في ظروف غامضة.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة، بمنطقة زراعية بطريق ميت برة دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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