حزب الشعب الفلسطيني: المرسوم الرئاسي يؤكد إصرار القيادة على إنهاء الانقسام

أشاد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطينى وليد العوض، بمرسوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشأن الحريات العامة.واعتبر العوض المرسوم تأكيدًا على إصرار القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واحتكاما للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.وأضاف العوض في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها وصولا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من إخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية، معربًا عن أمله بأن يكون هناك التزام بمرسوم سيادته بشأن الحريات العامة.وطالب العوض بضرورة العمل فورا بهذا المرسوم، لأن الاخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية، وفقا لإذاعة صوت فلسطين.