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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين أمام البنوك في بدر

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:55 ص
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تتبع المواطنين من أمام البنوك وسرقتهم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه، وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية- له معلومات جنائية، حيث أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، ومبلغ مالي من متحصلات وقائع سرقة أخرى وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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