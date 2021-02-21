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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية رزقة المشارقة: «حياة كريمة» نقله نوعية للريف المصري (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:58 ص
قرية رزقة المشارقة
قرية رزقة المشارقة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعرب أهالي قرية رزقة المشارقة التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل 1000 قرية، من خلال تحسين لخدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.

"الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية يقول نبيل عبد العظيم مدير عام بمركز البحوث الزراعية وأحد أهالي القرية إن مبادرة حياة كريمة مبادرة قيمه وسينقل الريف المصري نقله نوعية ويشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة والمبادرة محتاج امكانيات كبيرة والحكومة قامت بتوفيرها ولنا العديد من المطالب داخل القرية ومنها وحدة صحية ومكتب بريد وتغير مواسير المياه وصرف الصحي، وانارة، وكل تلك المطالب ستغير من قريتنا.

وطالب إيهاب محمد أحد الأهالي بضرورة توصيل الصرف الصحي لقرب القرية من المحطة على بعد 500 متر ومركز شباب ووحدة صحية موجهًا شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرة وأن المسؤولين قاموا بالجلوس مع أهالي القرية لمعرفة مطالبهم.

وأوضح نبيل حبيب أن مطالبهم من مبادرة حياة كريمة وحدة صحية ومركز شباب وتوصيل الصرف الصحي وجمعية زراعية وربنا يتم المبادرة على خير لأنها نقله للريف المصري

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