اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد، آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.وشددت الوزارة على المدارس الثانوى العام بضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات.وطالبت الوزارة بضرورة التأكيد على استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية مع اتخاذ كافة الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أي مشكلات قد تعوق أداء الامتحان، مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوية للامتحانات.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير الجاري إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.