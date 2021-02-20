خطوات تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري بعد إلغاء صحة التوقيع

رسوم تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021





ما هي خدمات الشهر العقاري الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها؟ - الوحدة السكنية التي تزيد على 300 مترمربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا. - الوحدة السكنية التي تزيد على 300 مترمربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.

يبحث أصحاب العقارات والراغبين في شراء الشقق السكنية في الوقت الراهن عن خطوات تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري بعد إلغاء صحة التوقيع، وذلك لضمان حقوقهم بالمستندات أمام الجهات الرسمية في امتلاك العقار وعدم الوقوع في فخ النصب.وترصد الدستور خطوات تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري بعد إلغاء صحة التوقيع وكذلك الأوراق المطلوبة وأسعار التسجيل.وقد أعلنت الدولة أنه لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الخاصة بتسجيل العقارات -المُباعة حديثًا- بالشهر العقاري.ولن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار في حالة عدم تسجيله، ومن المنتظر العمل بالقانون الجديد بداية من 4 مارس المقبل بشكل رسمي من خلال الشهر العقاري الذي سيكون الجهة الوحيدة المعترف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة.بالنسبة لشروط تسجيل العقار الذي سيتم شراؤه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة فهي كالتالي:- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية- تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا.