شروط الالتحاق ببرنامج تدريب موظفى المحليات في أفريقيا (إنفوجراف)
الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:04 م
أميرة ممدوحطباعة
أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، البرنامج التدريبى لموظفى المحليات بالدول الإفريقية، والذى يقام خلال الفترة من 2-6 مارس 2021، فى إطار حرص الحكومة على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة السمراء، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الأفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.
وفيما يلى أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج:
25 موظفًا يستهدف البرنامج تدريبهم من الموظفين بالدول الإفريقية من الجنسين، فى الفئة العمرية بين 25-45.
مستهدف العاملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
تحرير استمارة تسجيل وارسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى: [email protected]،[email protected]>
وفيما يلى أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج:
25 موظفًا يستهدف البرنامج تدريبهم من الموظفين بالدول الإفريقية من الجنسين، فى الفئة العمرية بين 25-45.
مستهدف العاملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
تحرير استمارة تسجيل وارسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى: [email protected]،[email protected]>