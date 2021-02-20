حظك اليوم.. برج السرطان السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيا: تستخدم الخداع في عملك هو في مصلحتك ولكن لا يدوم، فلا تنغمس في هذه الأشياء وحاول كسب ثقة الجميع لتصل للحب الذي تستحقه.عاطفيا: لا تكون عدوانيا مع الحبيب وتخلي عن غرورك من أجل أن تستمتع بحياتك العاطفية، كلما أسرعت في إدراك ذلك كلما كان أفضل لك.صحيا: تعاني من بعض مشاكل العظام، مثل وجع الرقبة وكذلك تعاني من انخفاض طاقتك وذلك يؤثر على قدرتك في العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.