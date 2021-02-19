المبعوث الروسى فى أفغانستان يشيد بدور باكستان الإيجابى لدعم عملية السلام

أشاد المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، اليوم الجمعة بدور باكستان الذي وصفه بـ"الإيجابي" لدعم عملية السلام الأفغانية.جاءت تصريحات كابولوف، خلال لقاء أجراه مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي اليوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الإلكتروني.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الأمني الراهن في المنطقة، إضافة إلى التطورات في عملية السلام الأفغانية، فيما أعرب كابولوف عن أمله بأن العلاقات الباكستانية- الروسية ستنمو بمرور الوقت.من جانبه، أشار الجنرال قمر جاويد باجوه بأن السلام في باكستان وأفغانستان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.