مخرج «السرب» يكشف موعد عرضه

أكد المخرج أحمد نادر جلال، أنه يحدد أماكن تصوير مشاهد فيلمه الجديد "السرب"، والذي صور منه بضعة مشاهد فقط كانت بأحد المطارات الحربية.وأشار جلال في تصريحات للدستور، إلى أن العمل لم ولن يتم تحديد توقيت لعرضه هذه الفترة إلا بعد انتهاء تصويره بشكل كامل، حتى يخرج على مستوى الحدث والبطولات الموجودة بداخله."السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل أيام من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين في ليبيا والتي يتناول الفيلم رد الجيش عليها.