في أول أيام برج الحوت.. أبراج تتوافق معه

تبدء أيام برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، حيث يتميز المواليد في هذه الفترة بكونهم عاطفيين، غير أنانين ولا يهم أصحاب الحوت الماديات، كما أنهم مثاليين وكتوم للأسرار ويحاطهم الغموض.وفي هذه السطور نوضح أبراج متوافقة مع برج الحوت في الحببرج الثوريعتبر علاقة برج الحوت مع برج الثور علاقة مثالية، فهي علاقة لا يوجد بها اختلاف يسودها التفاهم والحب، كلاهما يتميزان بالأفكار الإيجابية، لا مكان للحقد والكراهية، وهذا الانجذاب يساعد على حل الكثير من المشكلات.برج السرطانيتميز هذا البرج بالتفاهم لذا علاقة الحوت مع السرطان متوافقة، نادرًا ما تقع المشكلات بينهما، يغمرها السعادة، والثقة، فهي علاقة تحمل الانسجام والسكوت عن أي شيء يشعر الآخر بالضيق.برج العذراءعلاقتهما جميلة، ما من صراع أو تصادم على الرغم من اختلاف الطباع بينهما، الحب واقع ليفهم كلًا منهما الآخر، فالعلاقة قوية ومنسجمة ومتناغمة.