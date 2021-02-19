وزير الدفاع الأمريكي يتصل بولي العهد السعودي

ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من إعلان البيت الأبيض أنه سيتعامل مع العاهل السعودي وليس مع ولي العهد، وأن المسئولين الأمريكيين سيتواصلون مع نظرائهم في المملكة.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع استعرض مع أوستن "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية".وذكرت الوكالة أن أوستن "جدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها".