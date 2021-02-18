تعتبر كفتة داود باشا من الأكلات المحببة لدي الكثيرين، كما أنها من الوصفات السهلة والتي يمكنك أن تعديها بسهولة ويسر وبوقت قليل.في هذا التقرير نقدم طريقة تحضير كفتة داود باشا، وفقا لما ذكرتها الشيف فاطمة أبو حاتي، بشكل سهل وفي وقت أقل.مكونات كفتة داود باشا:نصف كيلو لحمة مفرومةبصلة مفرومةملعقة كبيرة بقسماطمعلقتان دقيقبهارات "ملح، فلفل"مكونات صوص كفتة داوود باشا:ملعقة صغيرة ثوم مفروم2 كوب عصير طماطمملعقة صغيرة صلصة جاهزةكوب ماء ساخنمكعب مرقزبدةزيتملحفلفلطريقة تحضير كفتة داود باشا:في وعاء نضع اللحمة والبصلة والبقسماط والملح والفلفل والبهارات ونقوم بخلط المكونات جيدا، وبعد ذلك تشكل علي هيئة كور صغيرة.بعد تكوير كل الكمية نقوم بتغطية كرات الكفتة بالدقيق، وبعدها تحمر داخل وعاء به زيت وزبدة حتي نحصل علي اللون الذهبي.وفي نفس الوعاء بعد إخراج كرات اللحم نضع الثوم الناعم، ووضع الطماطم والصلصة والملح والفلفل والسكر وتركها تغلي.وبعد ما يتم غلي الصوص، نضع الماء والكفتة وتغطيتها وتركها حتي تصبح الصلصة بمرحلة "التسبيك" مع الكفتة، وتقدم ساخنة.