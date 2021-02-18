عمرو القطامي: شائعات الخبز تهدف إلى إثارة الفوضى والتشكيك في الحكومة

حذر عمرو القطامي عضو مجلس النواب المصريين من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي تنتشر بشكل يومي وعلى رأسها شائعات الخبز، مؤكدا أن هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة الفوضى والتشكيك في الحكومة والقيادة السياسية الحالية لأغراض خبيثة تمولها الجماعات الإرهابية والكارهين لمصر.وأوضح «القطامي» في تصريحات له أن الشائعات تركز على الأمور التي تمس المواطن المصري البسيط، لذلك تركز على الخبز والدعم، موضحا أنه انتشرت مؤخرا شائعات أبرزها رفع الدعم عن الخبز وآخرها استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة فى إنتاج الخبز.وأشاد عضو مجلس النواب بجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في محاربة الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاستخدام أى مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيًا في إنتاج الخبز البلدى.وطالب القطامي المصريين بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات وتداولها حتى لا تنتشر ويتم استغلالها بشكل خاطئ، على أن يتم أخذ الأخبار والقرارات من مصادرها الرسمية الموثوقة من خلال بيانات الحكومة ومواقع الوزارات المختلفة.